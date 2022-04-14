Smoking Giraffe (GRAF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Smoking Giraffe (GRAF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Smoking Giraffe (GRAF) Informasjon An original brand built on the Solana blockchain focused on merchandise, app & video game development, hand-drawn art, and giraffe conservation. Offisiell nettside: https://www.smokinggiraffes.com/ Kjøp GRAF nå!

Smoking Giraffe (GRAF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Smoking Giraffe (GRAF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 99.04K $ 99.04K $ 99.04K Total forsyning: $ 471.58M $ 471.58M $ 471.58M Sirkulerende forsyning: $ 471.58M $ 471.58M $ 471.58M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 99.04K $ 99.04K $ 99.04K All-time high: $ 0.02124022 $ 0.02124022 $ 0.02124022 All-Time Low: $ 0.00017057 $ 0.00017057 $ 0.00017057 Nåværende pris: $ 0.00021002 $ 0.00021002 $ 0.00021002 Lær mer om Smoking Giraffe (GRAF) pris

Smoking Giraffe (GRAF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Smoking Giraffe (GRAF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GRAF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GRAF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GRAFs tokenomics, kan du utforske GRAF tokenets livepris!

GRAF prisforutsigelse Vil du vite hvor GRAF kan være på vei? Vår GRAF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GRAF tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!