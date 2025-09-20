Smoking Giraffe (GRAF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02124022$ 0.02124022 $ 0.02124022 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.55% Prisendring (1D) -2.74% Prisendring (7D) -18.76% Prisendring (7D) -18.76%

Smoking Giraffe (GRAF) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GRAF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GRAF er $ 0.02124022, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GRAF endret seg med +0.55% i løpet av den siste timen, -2.74% over 24 timer og -18.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Smoking Giraffe (GRAF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 98.05K$ 98.05K $ 98.05K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 98.05K$ 98.05K $ 98.05K Opplagsforsyning 471.58M 471.58M 471.58M Total forsyning 471,576,707.0 471,576,707.0 471,576,707.0

Nåværende markedsverdi på Smoking Giraffe er $ 98.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GRAF er 471.58M, med en total tilgang på 471576707.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 98.05K.