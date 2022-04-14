Smoking Eagle Dog (SED) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Smoking Eagle Dog (SED), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Smoking Eagle Dog (SED) Informasjon Smoking Eagle Dog is a funny meme composed of a Dog and Eagle mix smoking a cigarette. Holders of SED gain access to a strong community filled with connections and networking opportunities. SED aims to be the top Solana meme coin by uniting holders and growing the community as one. Though SED is a funny meme we are also working on new advancements like a clothing line as well as distribution of tobacco and marijuana products. Offisiell nettside: https://smokingeagledog.xyz/ Kjøp SED nå!

Smoking Eagle Dog (SED) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Smoking Eagle Dog (SED), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.02K $ 14.02K $ 14.02K Total forsyning: $ 987.60M $ 987.60M $ 987.60M Sirkulerende forsyning: $ 987.60M $ 987.60M $ 987.60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.02K $ 14.02K $ 14.02K All-time high: $ 0.00188068 $ 0.00188068 $ 0.00188068 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Smoking Eagle Dog (SED) pris

Smoking Eagle Dog (SED) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Smoking Eagle Dog (SED) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SED tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SED tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SEDs tokenomics, kan du utforske SED tokenets livepris!

