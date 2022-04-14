SmokinCat (SMCT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SmokinCat (SMCT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SmokinCat (SMCT) Informasjon SmokinCat is a meme token on the Solana blockchain where digital culture meets real-world street art. Inspired by the wild creativity of internet memes and the rebellious spirit of graffiti, SmokinCat injects a fresh twist into the crypto scene. All artwork is crafted by our talented in-house developer and artist, Marc Craig, merging vibrant visuals with innovative blockchain technology. Let me know if you need help with any other sections or a polished logo design! Offisiell nettside: https://smokincat.io/ Kjøp SMCT nå!

SmokinCat (SMCT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SmokinCat (SMCT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.92K $ 14.92K $ 14.92K Total forsyning: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Sirkulerende forsyning: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.92K $ 14.92K $ 14.92K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om SmokinCat (SMCT) pris

SmokinCat (SMCT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SmokinCat (SMCT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SMCT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SMCT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SMCTs tokenomics, kan du utforske SMCT tokenets livepris!

SMCT prisforutsigelse Vil du vite hvor SMCT kan være på vei? Vår SMCT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SMCT tokenets prisforutsigelse nå!

