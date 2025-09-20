Dagens Smilek livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SMILEK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SMILEK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Smilek livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SMILEK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SMILEK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Smilek Pris (SMILEK)

Ikke oppført

1 SMILEK til USD livepris:

--
----
-1.40%1D
Smilek (SMILEK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:36:59 (UTC+8)

Smilek (SMILEK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.16%

-1.44%

-2.57%

-2.57%

Smilek (SMILEK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SMILEK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SMILEK er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SMILEK endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, -1.44% over 24 timer og -2.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Smilek (SMILEK) Markedsinformasjon

$ 50.59K
$ 50.59K$ 50.59K

--
----

$ 50.59K
$ 50.59K$ 50.59K

2.00T
2.00T 2.00T

1,995,192,740,381.501
1,995,192,740,381.501 1,995,192,740,381.501

Nåværende markedsverdi på Smilek er $ 50.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SMILEK er 2.00T, med en total tilgang på 1995192740381.501. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 50.59K.

Smilek (SMILEK) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Smilek til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Smilek til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Smilek til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Smilek til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.44%
30 dager$ 0+25.59%
60 dager$ 0+13.66%
90 dager$ 0--

Hva er Smilek (SMILEK)

SMILEK is revolutionizing the crypto space, challenging traditional finance with a grin! Born to defy the norms, SMILEK is not just a token, but a movement. As we laugh in the face of conventional banking, we're creating a community-driven financial renaissance. Dive in, be part of this exhilarating journey, and witness history in the making. Don't just watch; join the SMILEK wave and ride the tide of the next big crypto sensation

Smilek (SMILEK) Ressurs

Smilek Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Smilek (SMILEK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Smilek (SMILEK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Smilek.

Sjekk Smilekprisprognosen nå!

SMILEK til lokale valutaer

Smilek (SMILEK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Smilek (SMILEK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SMILEK tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Smilek (SMILEK)

Hvor mye er Smilek (SMILEK) verdt i dag?
Live SMILEK prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SMILEK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SMILEK til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Smilek?
Markedsverdien for SMILEK er $ 50.59K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SMILEK?
Den sirkulerende forsyningen av SMILEK er 2.00T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSMILEK ?
SMILEK oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SMILEK?
SMILEK så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SMILEK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SMILEK er -- USD.
Vil SMILEK gå høyere i år?
SMILEK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SMILEK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:36:59 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.