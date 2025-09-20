SmartCredit (SMARTCREDIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.386622 $ 0.386622 $ 0.386622 24 timer lav $ 0.394446 $ 0.394446 $ 0.394446 24 timer høy 24 timer lav $ 0.386622$ 0.386622 $ 0.386622 24 timer høy $ 0.394446$ 0.394446 $ 0.394446 All Time High $ 10.15$ 10.15 $ 10.15 Laveste pris $ 0.00367141$ 0.00367141 $ 0.00367141 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -1.44% Prisendring (7D) +0.28% Prisendring (7D) +0.28%

SmartCredit (SMARTCREDIT) sanntidsprisen er $0.388144. I løpet av de siste 24 timene har SMARTCREDIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.386622 og et toppnivå på $ 0.394446, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SMARTCREDIT er $ 10.15, mens den rekordlave prisen er $ 0.00367141.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SMARTCREDIT endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -1.44% over 24 timer og +0.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SmartCredit (SMARTCREDIT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 801.17K$ 801.17K $ 801.17K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.70M$ 9.70M $ 9.70M Opplagsforsyning 2.06M 2.06M 2.06M Total forsyning 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SmartCredit er $ 801.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SMARTCREDIT er 2.06M, med en total tilgang på 25000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.70M.