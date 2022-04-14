slurp (SLURP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i slurp (SLURP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

slurp (SLURP) Informasjon a cat on solana blockchain that slurps, it's a cute meme cat gif that got ctod by the community, it's goal is to slurp up the entire cryptoverse and transcend into the real world where it slurps everything and everyone up until the whole world is slurped by this cute lovable kitty, kitty slurps so well that nobody can resist its cute and delicate touch, we love it and think everyone else will too. Offisiell nettside: https://slurp.army/ Kjøp SLURP nå!

slurp (SLURP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for slurp (SLURP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.76K $ 11.76K $ 11.76K Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.76K $ 11.76K $ 11.76K All-time high: $ 0.00191566 $ 0.00191566 $ 0.00191566 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om slurp (SLURP) pris

slurp (SLURP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak slurp (SLURP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SLURP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SLURP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SLURPs tokenomics, kan du utforske SLURP tokenets livepris!

