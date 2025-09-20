slurp (SLURP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00191566$ 0.00191566 $ 0.00191566 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.54% Prisendring (1D) +0.12% Prisendring (7D) +4.77% Prisendring (7D) +4.77%

slurp (SLURP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SLURP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SLURP er $ 0.00191566, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SLURP endret seg med +0.54% i løpet av den siste timen, +0.12% over 24 timer og +4.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

slurp (SLURP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.55K$ 12.55K $ 12.55K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.55K$ 12.55K $ 12.55K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,999,098.0 999,999,098.0 999,999,098.0

Nåværende markedsverdi på slurp er $ 12.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SLURP er 1000.00M, med en total tilgang på 999999098.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.55K.