SLOVE (SLOVE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SLOVE (SLOVE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SLOVE (SLOVE) Informasjon From a Telegram Miniapp with over 60M users, SEED is evolving into the top RPG in Web3 gaming, inspired by the success of games like Pokémon Go and Axie Infinity. Leveraging the power of VR, AI, and seamless messenger-based onboarding, SEED not only ensures mass accessibility but also creates an engaging and interconnected gaming universe. With the Sui Foundation’s backing, SEED is transforming from a Telegram Miniapp into the first 100M-user Web3 gaming ecosystem on the Sui blockchain. Powered by Sui’s scalability and innovation, we’re delivering immersive AR gameplay, empowering developers via the SEED Combinator Program, and building a sustainable gaming future. Offisiell nettside: https://playseedgo.com/ Kjøp SLOVE nå!

SLOVE (SLOVE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SLOVE (SLOVE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 130.67K $ 130.67K $ 130.67K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 145.19K $ 145.19K $ 145.19K All-time high: $ 0.193733 $ 0.193733 $ 0.193733 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00144957 $ 0.00144957 $ 0.00144957 Lær mer om SLOVE (SLOVE) pris

SLOVE (SLOVE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SLOVE (SLOVE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SLOVE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SLOVE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SLOVEs tokenomics, kan du utforske SLOVE tokenets livepris!

