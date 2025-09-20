Dagens SLOVE livepris er 0.0015967 USD. Spor prisoppdateringer for SLOVE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SLOVE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SLOVE livepris er 0.0015967 USD. Spor prisoppdateringer for SLOVE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SLOVE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

SLOVE Pris (SLOVE)

1 SLOVE til USD livepris:

$0.0015967
$0.0015967
-3.70%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
SLOVE (SLOVE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:31:40 (UTC+8)

SLOVE (SLOVE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00156787
$ 0.00156787
24 timer lav
$ 0.00165974
$ 0.00165974
24 timer høy

$ 0.00156787
$ 0.00156787

$ 0.00165974
$ 0.00165974

$ 0.193733
$ 0.193733

$ 0.00061988
$ 0.00061988

+0.29%

-3.73%

-1.76%

-1.76%

SLOVE (SLOVE) sanntidsprisen er $0.0015967. I løpet av de siste 24 timene har SLOVE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00156787 og et toppnivå på $ 0.00165974, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SLOVE er $ 0.193733, mens den rekordlave prisen er $ 0.00061988.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SLOVE endret seg med +0.29% i løpet av den siste timen, -3.73% over 24 timer og -1.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SLOVE (SLOVE) Markedsinformasjon

$ 143.69K
$ 143.69K

--
----

$ 159.65K
$ 159.65K

90.00M
90.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SLOVE er $ 143.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SLOVE er 90.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 159.65K.

SLOVE (SLOVE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på SLOVE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SLOVE til USD ble $ -0.0001513326.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SLOVE til USD ble $ -0.0006706499.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SLOVE til USD ble $ -0.003325783894979907.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.73%
30 dager$ -0.0001513326-9.47%
60 dager$ -0.0006706499-42.00%
90 dager$ -0.003325783894979907-67.56%

Hva er SLOVE (SLOVE)

From a Telegram Miniapp with over 60M users, SEED is evolving into the top RPG in Web3 gaming, inspired by the success of games like Pokémon Go and Axie Infinity. Leveraging the power of VR, AI, and seamless messenger-based onboarding, SEED not only ensures mass accessibility but also creates an engaging and interconnected gaming universe. With the Sui Foundation’s backing, SEED is transforming from a Telegram Miniapp into the first 100M-user Web3 gaming ecosystem on the Sui blockchain. Powered by Sui’s scalability and innovation, we’re delivering immersive AR gameplay, empowering developers via the SEED Combinator Program, and building a sustainable gaming future.

SLOVE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SLOVE (SLOVE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SLOVE (SLOVE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SLOVE.

Sjekk SLOVEprisprognosen nå!

SLOVE til lokale valutaer

SLOVE (SLOVE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SLOVE (SLOVE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SLOVE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om SLOVE (SLOVE)

Hvor mye er SLOVE (SLOVE) verdt i dag?
Live SLOVE prisen i USD er 0.0015967 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SLOVE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SLOVE til USD er $ 0.0015967. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SLOVE?
Markedsverdien for SLOVE er $ 143.69K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SLOVE?
Den sirkulerende forsyningen av SLOVE er 90.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSLOVE ?
SLOVE oppnådde en ATH-pris på 0.193733 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SLOVE?
SLOVE så en ATL-pris på 0.00061988 USD.
Hva er handelsvolumet til SLOVE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SLOVE er -- USD.
Vil SLOVE gå høyere i år?
SLOVE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SLOVE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:31:40 (UTC+8)

