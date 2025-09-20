SLOVE (SLOVE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00156787 24 timer lav $ 0.00165974 24 timer høy All Time High $ 0.193733 Laveste pris $ 0.00061988 Prisendring (1H) +0.29% Prisendring (1D) -3.73% Prisendring (7D) -1.76%

SLOVE (SLOVE) sanntidsprisen er $0.0015967. I løpet av de siste 24 timene har SLOVE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00156787 og et toppnivå på $ 0.00165974, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SLOVE er $ 0.193733, mens den rekordlave prisen er $ 0.00061988.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SLOVE endret seg med +0.29% i løpet av den siste timen, -3.73% over 24 timer og -1.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SLOVE (SLOVE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 143.69K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 159.65K Opplagsforsyning 90.00M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SLOVE er $ 143.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SLOVE er 90.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 159.65K.