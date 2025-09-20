Slopfather (FATHA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02742492$ 0.02742492 $ 0.02742492 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.13% Prisendring (1D) -3.06% Prisendring (7D) -28.88% Prisendring (7D) -28.88%

Slopfather (FATHA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FATHA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FATHA er $ 0.02742492, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FATHA endret seg med +0.13% i løpet av den siste timen, -3.06% over 24 timer og -28.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Slopfather (FATHA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 328.82K$ 328.82K $ 328.82K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 328.82K$ 328.82K $ 328.82K Opplagsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Total forsyning 999,985,683.55 999,985,683.55 999,985,683.55

Nåværende markedsverdi på Slopfather er $ 328.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FATHA er 999.99M, med en total tilgang på 999985683.55. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 328.82K.