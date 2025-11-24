Slap cat pris i dag

Sanntids Slap cat (SLAP) pris i dag er $ 0.00001226, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende SLAP til USD konverteringssats er $ 0.00001226 per SLAP.

Slap cat rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 12,233.11, med en sirkulerende forsyning på 997.64M SLAP. I løpet av de siste 24 timene SLAP har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00062879, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000998.

Kortsiktig har SLAP beveget seg -- i løpet av den siste timen og +1.86% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Slap cat (SLAP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.23K$ 12.23K $ 12.23K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.23K$ 12.23K $ 12.23K Opplagsforsyning 997.64M 997.64M 997.64M Total forsyning 997,640,612.607168 997,640,612.607168 997,640,612.607168

