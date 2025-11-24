Slap pris i dag

Sanntids Slap (SLAP) pris i dag er --, med en 4.59% endring de siste 24 timene. Nåværende SLAP til USD konverteringssats er -- per SLAP.

Slap rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 238,330, med en sirkulerende forsyning på 1.00B SLAP. I løpet av de siste 24 timene SLAP har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00192179, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har SLAP beveget seg -0.95% i løpet av den siste timen og -10.78% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Slap (SLAP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 238.33K$ 238.33K $ 238.33K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 238.33K$ 238.33K $ 238.33K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Slap er $ 238.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SLAP er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 238.33K.