SL Benfica Fan Token (BENFICA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.574028 $ 0.574028 $ 0.574028 24 timer lav $ 0.600918 $ 0.600918 $ 0.600918 24 timer høy 24 timer lav $ 0.574028$ 0.574028 $ 0.574028 24 timer høy $ 0.600918$ 0.600918 $ 0.600918 All Time High $ 3.65$ 3.65 $ 3.65 Laveste pris $ 0.561403$ 0.561403 $ 0.561403 Prisendring (1H) -0.91% Prisendring (1D) -1.78% Prisendring (7D) -8.08% Prisendring (7D) -8.08%

SL Benfica Fan Token (BENFICA) sanntidsprisen er $0.584978. I løpet av de siste 24 timene har BENFICA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.574028 og et toppnivå på $ 0.600918, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BENFICA er $ 3.65, mens den rekordlave prisen er $ 0.561403.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BENFICA endret seg med -0.91% i løpet av den siste timen, -1.78% over 24 timer og -8.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SL Benfica Fan Token (BENFICA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.70M$ 11.70M $ 11.70M Opplagsforsyning 3.31M 3.31M 3.31M Total forsyning 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SL Benfica Fan Token er $ 1.94M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BENFICA er 3.31M, med en total tilgang på 20000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.70M.