SkyAI pris i dag

Sanntids SkyAI (SKYAI) pris i dag er $ 0.02395082, med en 9.07% endring de siste 24 timene. Nåværende SKYAI til USD konverteringssats er $ 0.02395082 per SKYAI.

SkyAI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 23,905,286, med en sirkulerende forsyning på 1.00B SKYAI. I løpet av de siste 24 timene SKYAI har den blitt handlet mellom $ 0.02196003(laveste) og $ 0.02482713 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.09237, mens tidenes laveste notering var $ 0.01433298.

Kortsiktig har SKYAI beveget seg +1.49% i løpet av den siste timen og +26.74% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

SkyAI (SKYAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.91M$ 23.91M $ 23.91M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.91M$ 23.91M $ 23.91M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SkyAI er $ 23.91M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SKYAI er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.91M.