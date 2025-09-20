Sky Hause (SKYH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00355354$ 0.00355354 $ 0.00355354 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +25.39% Prisendring (7D) +25.39%

Sky Hause (SKYH) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SKYH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SKYH er $ 0.00355354, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SKYH endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +25.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sky Hause (SKYH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.85K$ 6.85K $ 6.85K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.85K$ 6.85K $ 6.85K Opplagsforsyning 499.99M 499.99M 499.99M Total forsyning 499,991,407.32 499,991,407.32 499,991,407.32

Nåværende markedsverdi på Sky Hause er $ 6.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SKYH er 499.99M, med en total tilgang på 499991407.32. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.85K.