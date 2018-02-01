Skrumble Network (SKM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Skrumble Network (SKM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Skrumble Network (SKM) Informasjon With Skrumble Network, we’re currently in the process of building a completely decentralized social media communication application. Incorporating the traditional messaging, audio and video calling for peer-to-peer and groups, it will also include the ability to send cryptocurrencies in-app, and more. It is Skrumble Network’s mission to innovate methods of communication and create opportunities for people to connect globally on the most secure networks possible, which is why we’ll also be building our very own blockchain that is uniquely optimized for communication connections and transactions and cannot be blocked by any firewall. Offisiell nettside: https://skrumble.network Teknisk dokument: http://skrumble.network/wp-content/uploads/2018/02/SkrumbleWhitepaper_EN.pdf Kjøp SKM nå!

Skrumble Network (SKM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Skrumble Network (SKM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 39.51K $ 39.51K $ 39.51K Total forsyning: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Sirkulerende forsyning: $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 56.24K $ 56.24K $ 56.24K All-time high: $ 0.110396 $ 0.110396 $ 0.110396 All-Time Low: $ 0.000020 $ 0.000020 $ 0.000020 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Skrumble Network (SKM) pris

Skrumble Network (SKM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Skrumble Network (SKM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SKM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SKM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SKMs tokenomics, kan du utforske SKM tokenets livepris!

SKM prisforutsigelse Vil du vite hvor SKM kan være på vei? Vår SKM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SKM tokenets prisforutsigelse nå!

