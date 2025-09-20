Skrumble Network (SKM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0, 24 timer høy $ 0. All Time High $ 0.110396, Laveste pris $ 0. Prisendring (1H) -0.02%, Prisendring (1D) +0.05%, Prisendring (7D) +11.43%

Skrumble Network (SKM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SKM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SKM er $ 0.110396, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SKM endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, +0.05% over 24 timer og +11.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Skrumble Network (SKM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 40.31K, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 57.39K, Opplagsforsyning 1.05B, Total forsyning 1,500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Skrumble Network er $ 40.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SKM er 1.05B, med en total tilgang på 1500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 57.39K.