Dagens Skrumble Network livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SKM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SKM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Skrumble Network Logo

Skrumble Network Pris (SKM)

Ikke oppført

1 SKM til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Skrumble Network (SKM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:36:47 (UTC+8)

Skrumble Network (SKM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.110396
$ 0.110396$ 0.110396

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

+0.05%

+11.43%

+11.43%

Skrumble Network (SKM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SKM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SKM er $ 0.110396, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SKM endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, +0.05% over 24 timer og +11.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Skrumble Network (SKM) Markedsinformasjon

$ 40.31K
$ 40.31K$ 40.31K

--
----

$ 57.39K
$ 57.39K$ 57.39K

1.05B
1.05B 1.05B

1,500,000,000.0
1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Skrumble Network er $ 40.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SKM er 1.05B, med en total tilgang på 1500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 57.39K.

Skrumble Network (SKM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Skrumble Network til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Skrumble Network til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Skrumble Network til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Skrumble Network til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.05%
30 dager$ 0-1.53%
60 dager$ 0-6.80%
90 dager$ 0--

Hva er Skrumble Network (SKM)

With Skrumble Network, we’re currently in the process of building a completely decentralized social media communication application. Incorporating the traditional messaging, audio and video calling for peer-to-peer and groups, it will also include the ability to send cryptocurrencies in-app, and more. It is Skrumble Network’s mission to innovate methods of communication and create opportunities for people to connect globally on the most secure networks possible, which is why we’ll also be building our very own blockchain that is uniquely optimized for communication connections and transactions and cannot be blocked by any firewall.

Skrumble Network (SKM) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

SKM til lokale valutaer

Skrumble Network (SKM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Skrumble Network (SKM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SKM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Skrumble Network (SKM)

Hvor mye er Skrumble Network (SKM) verdt i dag?
Live SKM prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SKM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SKM til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Skrumble Network?
Markedsverdien for SKM er $ 40.31K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SKM?
Den sirkulerende forsyningen av SKM er 1.05B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSKM ?
SKM oppnådde en ATH-pris på 0.110396 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SKM?
SKM så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SKM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SKM er -- USD.
Vil SKM gå høyere i år?
SKM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SKM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Skrumble Network (SKM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.