Skimask Pnut (SKINUT) Informasjon Skimask Pnut $SKINUT is built on the Base Network, a robust and secure blockchain that ensures transparency, speed, and reliability. What sets Skimask Pnut apart is its community-driven approach. Every major decision is made collectively, giving every holder a voice and a stake in the future of SKINUT. We believe in the power of the crowd, and that together, we can create something truly special community. Offisiell nettside: https://skimaskpnut.meme/ Kjøp SKINUT nå!

Skimask Pnut (SKINUT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Skimask Pnut (SKINUT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 34.70K $ 34.70K $ 34.70K Total forsyning: $ 991.44M $ 991.44M $ 991.44M Sirkulerende forsyning: $ 991.44M $ 991.44M $ 991.44M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 34.70K $ 34.70K $ 34.70K All-time high: $ 0.00206967 $ 0.00206967 $ 0.00206967 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Skimask Pnut (SKINUT) pris

Skimask Pnut (SKINUT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Skimask Pnut (SKINUT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SKINUT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SKINUT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SKINUTs tokenomics, kan du utforske SKINUT tokenets livepris!

