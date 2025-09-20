Skimask Pnut (SKINUT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00003736 $ 0.00003736 $ 0.00003736 24 timer lav $ 0.00003772 $ 0.00003772 $ 0.00003772 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00003736$ 0.00003736 $ 0.00003736 24 timer høy $ 0.00003772$ 0.00003772 $ 0.00003772 All Time High $ 0.00206967$ 0.00206967 $ 0.00206967 Laveste pris $ 0.00002278$ 0.00002278 $ 0.00002278 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) +0.56% Prisendring (7D) -13.08% Prisendring (7D) -13.08%

Skimask Pnut (SKINUT) sanntidsprisen er $0.00003759. I løpet av de siste 24 timene har SKINUT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003736 og et toppnivå på $ 0.00003772, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SKINUT er $ 0.00206967, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002278.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SKINUT endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.56% over 24 timer og -13.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Skimask Pnut (SKINUT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 37.27K$ 37.27K $ 37.27K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 37.27K$ 37.27K $ 37.27K Opplagsforsyning 991.44M 991.44M 991.44M Total forsyning 991,440,961.3471414 991,440,961.3471414 991,440,961.3471414

Nåværende markedsverdi på Skimask Pnut er $ 37.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SKINUT er 991.44M, med en total tilgang på 991440961.3471414. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 37.27K.