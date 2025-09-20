Dagens Skimask Pnut livepris er 0.00003759 USD. Spor prisoppdateringer for SKINUT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SKINUT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Skimask Pnut livepris er 0.00003759 USD. Spor prisoppdateringer for SKINUT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SKINUT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Skimask Pnut Pris (SKINUT)

1 SKINUT til USD livepris:

+0.50%1D
Skimask Pnut (SKINUT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:05:22 (UTC+8)

Skimask Pnut (SKINUT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00003736
24 timer lav
$ 0.00003772
24 timer høy

$ 0.00003736
$ 0.00003772
$ 0.00206967
$ 0.00002278
0.00%

+0.56%

-13.08%

-13.08%

Skimask Pnut (SKINUT) sanntidsprisen er $0.00003759. I løpet av de siste 24 timene har SKINUT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003736 og et toppnivå på $ 0.00003772, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SKINUT er $ 0.00206967, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002278.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SKINUT endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.56% over 24 timer og -13.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Skimask Pnut (SKINUT) Markedsinformasjon

$ 37.27K
--
$ 37.27K
991.44M
991,440,961.3471414
Nåværende markedsverdi på Skimask Pnut er $ 37.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SKINUT er 991.44M, med en total tilgang på 991440961.3471414. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 37.27K.

Skimask Pnut (SKINUT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Skimask Pnut til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Skimask Pnut til USD ble $ -0.0000118413.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Skimask Pnut til USD ble $ -0.0000204681.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Skimask Pnut til USD ble $ -0.00000790351285529173.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.56%
30 dager$ -0.0000118413-31.50%
60 dager$ -0.0000204681-54.45%
90 dager$ -0.00000790351285529173-17.37%

Hva er Skimask Pnut (SKINUT)

Skimask Pnut $SKINUT is built on the Base Network, a robust and secure blockchain that ensures transparency, speed, and reliability. What sets Skimask Pnut apart is its community-driven approach. Every major decision is made collectively, giving every holder a voice and a stake in the future of SKINUT. We believe in the power of the crowd, and that together, we can create something truly special community.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Skimask Pnut (SKINUT) Ressurs

Offisiell nettside

Skimask Pnut Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Skimask Pnut (SKINUT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Skimask Pnut (SKINUT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Skimask Pnut.

Sjekk Skimask Pnutprisprognosen nå!

SKINUT til lokale valutaer

Skimask Pnut (SKINUT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Skimask Pnut (SKINUT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SKINUT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Skimask Pnut (SKINUT)

Hvor mye er Skimask Pnut (SKINUT) verdt i dag?
Live SKINUT prisen i USD er 0.00003759 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SKINUT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SKINUT til USD er $ 0.00003759. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Skimask Pnut?
Markedsverdien for SKINUT er $ 37.27K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SKINUT?
Den sirkulerende forsyningen av SKINUT er 991.44M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSKINUT ?
SKINUT oppnådde en ATH-pris på 0.00206967 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SKINUT?
SKINUT så en ATL-pris på 0.00002278 USD.
Hva er handelsvolumet til SKINUT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SKINUT er -- USD.
Vil SKINUT gå høyere i år?
SKINUT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SKINUT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:05:22 (UTC+8)

