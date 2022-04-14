Skillful AI (SKAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Skillful AI (SKAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Skillful AI (SKAI) Informasjon Skillful AI is standing for the transition from basic chatbots to advanced virtual assistants and tailor-made AI solutions. Skillful AI is an advanced platform that empowers individuals by providing a personalized AI ecosystem. It enables users to stay current with rapid technological advancements, offering customized virtual assistants trained in domain-specific knowledge. With a focus on context and user-specific memories, Skillful AI ensures comprehensive and tailored interactions. Additionally, it embraces developers, granting access to tools for creating and monetizing assistants, fostering a collaborative and dynamic ecosystem Powered by blockchain technology. Skillful AI is a gateway to harnessing the benefits of AI and staying ahead in a dynamic digital world. Offisiell nettside: https://www.skillfulai.io/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1QnzPcAkXfwfHuZblL5rj525-DdCT4nV1/view

Skillful AI (SKAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Skillful AI (SKAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 220.14K $ 220.14K $ 220.14K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 113.37M $ 113.37M $ 113.37M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M All-time high: $ 0.252674 $ 0.252674 $ 0.252674 All-Time Low: $ 0.00113594 $ 0.00113594 $ 0.00113594 Nåværende pris: $ 0.00194176 $ 0.00194176 $ 0.00194176 Lær mer om Skillful AI (SKAI) pris

Skillful AI (SKAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Skillful AI (SKAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SKAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SKAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SKAIs tokenomics, kan du utforske SKAI tokenets livepris!

