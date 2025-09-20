Skillful AI (SKAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00194507 24 timer lav $ 0.00195357 24 timer høy All Time High $ 0.252674 Laveste pris $ 0.00113594 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) -0.22% Prisendring (7D) -2.11%

Skillful AI (SKAI) sanntidsprisen er $0.00194923. I løpet av de siste 24 timene har SKAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00194507 og et toppnivå på $ 0.00195357, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SKAI er $ 0.252674, mens den rekordlave prisen er $ 0.00113594.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SKAI endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -0.22% over 24 timer og -2.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Skillful AI (SKAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 220.99K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.95M Opplagsforsyning 113.37M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Skillful AI er $ 220.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SKAI er 113.37M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.95M.