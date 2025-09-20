Dagens Skillful AI livepris er 0.00194923 USD. Spor prisoppdateringer for SKAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SKAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Skillful AI livepris er 0.00194923 USD. Spor prisoppdateringer for SKAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SKAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SKAI

SKAI Prisinformasjon

SKAI teknisk dokument

SKAI Offisiell nettside

SKAI tokenomics

SKAI Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Skillful AI Logo

Skillful AI Pris (SKAI)

Ikke oppført

1 SKAI til USD livepris:

$0.00194923
$0.00194923$0.00194923
-0.20%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Skillful AI (SKAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:31:34 (UTC+8)

Skillful AI (SKAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00194507
$ 0.00194507$ 0.00194507
24 timer lav
$ 0.00195357
$ 0.00195357$ 0.00195357
24 timer høy

$ 0.00194507
$ 0.00194507$ 0.00194507

$ 0.00195357
$ 0.00195357$ 0.00195357

$ 0.252674
$ 0.252674$ 0.252674

$ 0.00113594
$ 0.00113594$ 0.00113594

-0.12%

-0.22%

-2.11%

-2.11%

Skillful AI (SKAI) sanntidsprisen er $0.00194923. I løpet av de siste 24 timene har SKAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00194507 og et toppnivå på $ 0.00195357, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SKAI er $ 0.252674, mens den rekordlave prisen er $ 0.00113594.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SKAI endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -0.22% over 24 timer og -2.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Skillful AI (SKAI) Markedsinformasjon

$ 220.99K
$ 220.99K$ 220.99K

--
----

$ 1.95M
$ 1.95M$ 1.95M

113.37M
113.37M 113.37M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Skillful AI er $ 220.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SKAI er 113.37M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.95M.

Skillful AI (SKAI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Skillful AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Skillful AI til USD ble $ +0.0001306436.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Skillful AI til USD ble $ +0.0002848359.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Skillful AI til USD ble $ -0.0008562011988596607.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.22%
30 dager$ +0.0001306436+6.70%
60 dager$ +0.0002848359+14.61%
90 dager$ -0.0008562011988596607-30.51%

Hva er Skillful AI (SKAI)

Skillful AI is standing for the transition from basic chatbots to advanced virtual assistants and tailor-made AI solutions. Skillful AI is an advanced platform that empowers individuals by providing a personalized AI ecosystem. It enables users to stay current with rapid technological advancements, offering customized virtual assistants trained in domain-specific knowledge. With a focus on context and user-specific memories, Skillful AI ensures comprehensive and tailored interactions. Additionally, it embraces developers, granting access to tools for creating and monetizing assistants, fostering a collaborative and dynamic ecosystem Powered by blockchain technology. Skillful AI is a gateway to harnessing the benefits of AI and staying ahead in a dynamic digital world.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Skillful AI (SKAI) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Skillful AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Skillful AI (SKAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Skillful AI (SKAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Skillful AI.

Sjekk Skillful AIprisprognosen nå!

SKAI til lokale valutaer

Skillful AI (SKAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Skillful AI (SKAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SKAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Skillful AI (SKAI)

Hvor mye er Skillful AI (SKAI) verdt i dag?
Live SKAI prisen i USD er 0.00194923 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SKAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SKAI til USD er $ 0.00194923. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Skillful AI?
Markedsverdien for SKAI er $ 220.99K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SKAI?
Den sirkulerende forsyningen av SKAI er 113.37M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSKAI ?
SKAI oppnådde en ATH-pris på 0.252674 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SKAI?
SKAI så en ATL-pris på 0.00113594 USD.
Hva er handelsvolumet til SKAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SKAI er -- USD.
Vil SKAI gå høyere i år?
SKAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SKAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:31:34 (UTC+8)

Skillful AI (SKAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.