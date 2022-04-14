Skibidi Toilet (SKBDI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Skibidi Toilet (SKBDI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Skibidi Toilet (SKBDI) Informasjon The Skibidi Toilet meme reimagines a toilet as a dancing, animated character set to the catchy "Skibidi" song, amassing +65 billion views. Skibidi Toilet is a cryptocurrency that has gained attention for its unique origins and lighthearted approach to crypto. Popular Youtube meme Skibidi Toilet taking over the world. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Skibidi Toilet is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks! Offisiell nettside: https://www.skbdi.lol/ Kjøp SKBDI nå!

Skibidi Toilet (SKBDI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Skibidi Toilet (SKBDI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.31M $ 2.31M $ 2.31M Total forsyning: $ 74.92M $ 74.92M $ 74.92M Sirkulerende forsyning: $ 74.92M $ 74.92M $ 74.92M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.31M $ 2.31M $ 2.31M All-time high: $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 All-Time Low: $ 0.0178059 $ 0.0178059 $ 0.0178059 Nåværende pris: $ 0.03078541 $ 0.03078541 $ 0.03078541 Lær mer om Skibidi Toilet (SKBDI) pris

Skibidi Toilet (SKBDI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Skibidi Toilet (SKBDI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SKBDI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SKBDI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SKBDIs tokenomics, kan du utforske SKBDI tokenets livepris!

SKBDI prisforutsigelse Vil du vite hvor SKBDI kan være på vei? Vår SKBDI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SKBDI tokenets prisforutsigelse nå!

