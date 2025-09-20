Skibidi Toilet (SKBDI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0332838 $ 0.0332838 $ 0.0332838 24 timer lav $ 0.03638043 $ 0.03638043 $ 0.03638043 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0332838$ 0.0332838 $ 0.0332838 24 timer høy $ 0.03638043$ 0.03638043 $ 0.03638043 All Time High $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 Laveste pris $ 0.0178059$ 0.0178059 $ 0.0178059 Prisendring (1H) -0.25% Prisendring (1D) -4.88% Prisendring (7D) -16.00% Prisendring (7D) -16.00%

Skibidi Toilet (SKBDI) sanntidsprisen er $0.03460313. I løpet av de siste 24 timene har SKBDI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0332838 og et toppnivå på $ 0.03638043, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SKBDI er $ 1.026, mens den rekordlave prisen er $ 0.0178059.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SKBDI endret seg med -0.25% i løpet av den siste timen, -4.88% over 24 timer og -16.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Skibidi Toilet (SKBDI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M Opplagsforsyning 74.92M 74.92M 74.92M Total forsyning 74,918,072.7059567 74,918,072.7059567 74,918,072.7059567

Nåværende markedsverdi på Skibidi Toilet er $ 2.59M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SKBDI er 74.92M, med en total tilgang på 74918072.7059567. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.59M.