Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Informasjon Skibidi memecoin is all about the current state of internet culture. From the dancing guy meme to the Skibidi toilet machinima animations and the viral Skibidi song remixes, it shows just how wild and weird the internet has become. Meanwhile, the crypto world still feels stuck in the past. The top meme coins are clinging to outdated formats like Doge and Pepe. Skibidi is here to shake things up, dragging crypto into the chaotic, brain-melting madness of today’s memes and turning the space into a giant toilet. Launched on pump.fun, the token has zero taxes, is 100% community-owned, and is purely for fun. Don’t take it seriously, just enjoy the ride! Offisiell nettside: https://skibidi.cool/ Kjøp SKIBIDI nå!

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Skibidi Dop Dop (SKIBIDI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.15K $ 16.15K $ 16.15K Total forsyning: $ 761.51M $ 761.51M $ 761.51M Sirkulerende forsyning: $ 761.51M $ 761.51M $ 761.51M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.15K $ 16.15K $ 16.15K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) pris

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SKIBIDI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SKIBIDI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SKIBIDIs tokenomics, kan du utforske SKIBIDI tokenets livepris!

