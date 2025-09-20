Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.0000211 24 timer høy $ 0.00002126 All Time High $ 0.00014308 Laveste pris $ 0.00000922 Prisendring (1H) -0.27% Prisendring (1D) -0.36% Prisendring (7D) -0.27%

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) sanntidsprisen er $0.00002116. I løpet av de siste 24 timene har SKIBIDI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000211 og et toppnivå på $ 0.00002126, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SKIBIDI er $ 0.00014308, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000922.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SKIBIDI endret seg med -0.27% i løpet av den siste timen, -0.36% over 24 timer og -0.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.11K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.11K Opplagsforsyning 761.51M Total forsyning 761,512,552.62

Nåværende markedsverdi på Skibidi Dop Dop er $ 16.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SKIBIDI er 761.51M, med en total tilgang på 761512552.62. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.11K.