SKI MASK CAT (SKICAT) Informasjon A meme-based inspired by the internet's love for absurdist humor, niche subcultures, and rebellious energy. The core concept revolves around a ski mask-wearing cat, a symbol of mischief, swag, and unpredictability. The project fuels a vibrant community-driven ecosystem where users create, share, and amplify memes and videos featuring the Ski Mask Cat in humorous, chaotic, and high-energy scenarios. Beyond its humor, the project aims to build an inclusive platform for fostering creativity and celebrating internet culture. Offisiell nettside: https://www.skicat.org/ Kjøp SKICAT nå!

SKI MASK CAT (SKICAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SKI MASK CAT (SKICAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 669.61K $ 669.61K $ 669.61K Total forsyning: $ 990.15M $ 990.15M $ 990.15M Sirkulerende forsyning: $ 990.15M $ 990.15M $ 990.15M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 669.61K $ 669.61K $ 669.61K All-time high: $ 0.051635 $ 0.051635 $ 0.051635 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00068491 $ 0.00068491 $ 0.00068491 Lær mer om SKI MASK CAT (SKICAT) pris

SKI MASK CAT (SKICAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SKI MASK CAT (SKICAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SKICAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SKICAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SKICATs tokenomics, kan du utforske SKICAT tokenets livepris!

SKICAT prisforutsigelse Vil du vite hvor SKICAT kan være på vei? Vår SKICAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SKICAT tokenets prisforutsigelse nå!

