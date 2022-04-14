SKAINET (SKAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SKAINET (SKAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SKAINET (SKAI) Informasjon Skainet revolutionizes the AI landscape by creating a decentralized network of specialized AI agents interconnected through an intent-based architecture. Users submit intents—high-level tasks or objectives—and Skainet's platform efficiently matches them with capable agents who autonomously decide to collaborate or compete to provide the best solutions. This ecosystem empowers developers to monetize their expertise by deploying specialized agents, while users and businesses gain access to a diverse marketplace of AI services tailored to their specific needs. Offisiell nettside: https://www.skainet.xyz/ Kjøp SKAI nå!

SKAINET (SKAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SKAINET (SKAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 29.69K $ 29.69K $ 29.69K Total forsyning: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Sirkulerende forsyning: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 29.69K $ 29.69K $ 29.69K All-time high: $ 0.0089911 $ 0.0089911 $ 0.0089911 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om SKAINET (SKAI) pris

SKAINET (SKAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SKAINET (SKAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SKAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SKAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SKAIs tokenomics, kan du utforske SKAI tokenets livepris!

SKAI prisforutsigelse Vil du vite hvor SKAI kan være på vei? Vår SKAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SKAI tokenets prisforutsigelse nå!

