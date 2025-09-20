SKAINET (SKAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.0089911 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.15% Prisendring (1D) -1.00% Prisendring (7D) -5.93%

SKAINET (SKAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SKAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SKAI er $ 0.0089911, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SKAI endret seg med +0.15% i løpet av den siste timen, -1.00% over 24 timer og -5.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SKAINET (SKAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 32.33K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 32.33K Opplagsforsyning 999.86M Total forsyning 999,860,063.969021

Nåværende markedsverdi på SKAINET er $ 32.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SKAI er 999.86M, med en total tilgang på 999860063.969021. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.33K.