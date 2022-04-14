SizeChat (SIZE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SizeChat (SIZE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SizeChat (SIZE) Informasjon SizeChat is web-based, instant token-gated chat for any Solana token, allowing teams to create gated channels for all their holders, from little fish to giga whales. SizeChat offers the holders of these tokens access to channels based on their holdings, encouraging diverse and sustained engagement, while allowing token creators to offer tiered access and exclusive opportunities to their token holders. Offisiell nettside: https://size.chat Kjøp SIZE nå!

SizeChat (SIZE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SizeChat (SIZE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.71K $ 15.71K $ 15.71K Total forsyning: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M Sirkulerende forsyning: $ 899.89M $ 899.89M $ 899.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.45K $ 17.45K $ 17.45K All-time high: $ 0.0027345 $ 0.0027345 $ 0.0027345 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om SizeChat (SIZE) pris

SizeChat (SIZE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SizeChat (SIZE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SIZE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SIZE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SIZEs tokenomics, kan du utforske SIZE tokenets livepris!

SIZE prisforutsigelse Vil du vite hvor SIZE kan være på vei? Vår SIZE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SIZE tokenets prisforutsigelse nå!

