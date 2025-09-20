SizeChat (SIZE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0027345$ 0.0027345 $ 0.0027345 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

SizeChat (SIZE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SIZE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SIZE er $ 0.0027345, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SIZE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SizeChat (SIZE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.54K$ 17.54K $ 17.54K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.49K$ 19.49K $ 19.49K Opplagsforsyning 899.89M 899.89M 899.89M Total forsyning 999,566,769.204932 999,566,769.204932 999,566,769.204932

Nåværende markedsverdi på SizeChat er $ 17.54K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SIZE er 899.89M, med en total tilgang på 999566769.204932. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.49K.