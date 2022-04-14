SISTER (SSTR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SISTER (SSTR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SISTER (SSTR) Informasjon The SSTR token is a groundbreaking initiative created by women-led communities through the innovative Unruggable Meme project on StarkNet. Designed to be a beacon of collaboration and creativity, SSTR aims to become an unforgettable milestone within the StarkNet ecosystem. With a strong focus on community-driven values and meaningful partnerships, SSTR token harnesses StarkNet’s cutting-edge scalability and security to bring fresh, decentralized solutions to the forefront of blockchain innovation. This project not only pushes the boundaries of decentralized finance (DeFi) but also champions inclusivity by amplifying the voices of women in the blockchain space. The SSTR token is more than just a digital asset—it’s a statement of unity, empowerment, and progress within the StarkNet network and beyond. Offisiell nettside: https://sstr.fun/ Kjøp SSTR nå!

SISTER (SSTR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SISTER (SSTR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 192.28K $ 192.28K $ 192.28K Total forsyning: $ 9.98B $ 9.98B $ 9.98B Sirkulerende forsyning: $ 9.98B $ 9.98B $ 9.98B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 192.28K $ 192.28K $ 192.28K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om SISTER (SSTR) pris

SISTER (SSTR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SISTER (SSTR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SSTR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SSTR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SSTRs tokenomics, kan du utforske SSTR tokenets livepris!

SSTR prisforutsigelse Vil du vite hvor SSTR kan være på vei? Vår SSTR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SSTR tokenets prisforutsigelse nå!

