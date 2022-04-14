Sirin Labs (SRN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sirin Labs (SRN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sirin Labs (SRN) Informasjon Sirin Labs Token is a crypto token developed by blockchain development company Sirin Labs, and is a part of the SIRIN Labs ecosystem. Sirin Labs has been developing the first blockchain smartphone, and every product of this company is committed to using their own blockchain! They promote use of digital currencies and decentralization through SRN tokens. Sirin Labs was found in 2014. Solarin was their first project, which gained popularity as the most secure phone in the world. Though it was a success and was endorsed by famous celebrities like Leonardo DiCaprio, the company declared a layoff of about one-third of the staff by 2015. The reason they announced was developments in other fields. In late 2017, Sirin Labs announced the ICO (Initial Public Offering) of Sirin Lab Token (SRN) in order to give their operations a new direction. Now, they focus on bringing new technology for mass adoption. SIRIN Labs has a vision of creating open source and secure devices for mass adoption. The biggest problem SRN tokens face is convincing average users of smartphone that a high security phone is worth investing in! If SRN tokens follow the recent trends and other products by SIRIN Labs become a success, then that day is not away when SRN token will be one of the top cryptocurrencies in the world. SRN tokens have immense potential for development. Given that the smartphone market is one of their targets, there’s a large industry that’s being picked on as an audience for the technology. Offisiell nettside: https://www.sirinlabs.com Teknisk dokument: https://sirinlabs.com/media/SIRINLABS_-_White_Paper.pdf Kjøp SRN nå!

Sirin Labs (SRN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sirin Labs (SRN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 104.45K $ 104.45K $ 104.45K Total forsyning: $ 572.17M $ 572.17M $ 572.17M Sirkulerende forsyning: $ 532.78M $ 532.78M $ 532.78M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 112.17K $ 112.17K $ 112.17K All-time high: $ 3.51 $ 3.51 $ 3.51 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00019605 $ 0.00019605 $ 0.00019605 Lær mer om Sirin Labs (SRN) pris

Sirin Labs (SRN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sirin Labs (SRN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SRN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SRN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SRNs tokenomics, kan du utforske SRN tokenets livepris!

SRN prisforutsigelse Vil du vite hvor SRN kan være på vei? Vår SRN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SRN tokenets prisforutsigelse nå!

