Siren (SIREN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.091309 $ 0.091309 $ 0.091309 24 timer lav $ 0.105881 $ 0.105881 $ 0.105881 24 timer høy 24 timer lav $ 0.091309$ 0.091309 $ 0.091309 24 timer høy $ 0.105881$ 0.105881 $ 0.105881 All Time High $ 0.19207$ 0.19207 $ 0.19207 Laveste pris $ 0.02634736$ 0.02634736 $ 0.02634736 Prisendring (1H) -0.80% Prisendring (1D) -9.31% Prisendring (7D) -3.34% Prisendring (7D) -3.34%

Siren (SIREN) sanntidsprisen er $0.095264. I løpet av de siste 24 timene har SIREN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.091309 og et toppnivå på $ 0.105881, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SIREN er $ 0.19207, mens den rekordlave prisen er $ 0.02634736.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SIREN endret seg med -0.80% i løpet av den siste timen, -9.31% over 24 timer og -3.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Siren (SIREN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 69.63M$ 69.63M $ 69.63M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 69.63M$ 69.63M $ 69.63M Opplagsforsyning 730.94M 730.94M 730.94M Total forsyning 730,939,220.5383689 730,939,220.5383689 730,939,220.5383689

Nåværende markedsverdi på Siren er $ 69.63M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SIREN er 730.94M, med en total tilgang på 730939220.5383689. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 69.63M.