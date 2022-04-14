Singularity (SING) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Singularity (SING), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Singularity (SING) Informasjon Singularity is an open, modular ecosystem designed for on-chain analytics and automation on Ethereum and EVM networks. It combines real-time trading event tracking (buybot), advanced data aggregation (trending, PNL, wallet scores), and revenue-sharing tools, all operated from proprietary infrastructure (including full node deployment). The architecture is API-first, with extensible components for Telegram, analytics, and custom DEX bots, prioritizing transparency and verifiability. Offisiell nettside: https://www.thesingularity.nl/ Kjøp SING nå!

Singularity (SING) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Singularity (SING), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 52.29K $ 52.29K $ 52.29K Total forsyning: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M Sirkulerende forsyning: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 52.29K $ 52.29K $ 52.29K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Singularity (SING) pris

Singularity (SING) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Singularity (SING) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SING tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SING tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SINGs tokenomics, kan du utforske SING tokenets livepris!

