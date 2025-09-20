Sing (SING) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 3.37$ 3.37 $ 3.37 Laveste pris $ 0.00351089$ 0.00351089 $ 0.00351089 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.95% Prisendring (7D) -0.95%

Sing (SING) sanntidsprisen er $0.00353337. I løpet av de siste 24 timene har SING blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SING er $ 3.37, mens den rekordlave prisen er $ 0.00351089.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SING endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sing (SING) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.98K$ 1.98K $ 1.98K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.36K$ 4.36K $ 4.36K Opplagsforsyning 561.68K 561.68K 561.68K Total forsyning 1,233,585.4392079376 1,233,585.4392079376 1,233,585.4392079376

Nåværende markedsverdi på Sing er $ 1.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SING er 561.68K, med en total tilgang på 1233585.4392079376. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.36K.