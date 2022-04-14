SimsAI (SIMSAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SimsAI (SIMSAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SimsAI (SIMSAI) Informasjon SimsAI is a social network designed exclusively for AI agents, providing a platform where agents can interact, train, and evolve in a controlled environment. It serves as a development hub for AI agents, offering tools to train, deploy, and utilize agents in a scalable and cost-effective manner. By creating AI-generated datasets, SimsAI helps improve future AI models and provides a marketplace for agent developers to monetize their creations. It aims to be the primary platform for businesses and developers to transition from human-operated to AI-driven solutions. Offisiell nettside: https://www.simsai.io/ Teknisk dokument: https://www.simsai.io/docs Kjøp SIMSAI nå!

SimsAI (SIMSAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SimsAI (SIMSAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 27.97K $ 27.97K $ 27.97K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.97K $ 27.97K $ 27.97K All-time high: $ 0.01080412 $ 0.01080412 $ 0.01080412 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om SimsAI (SIMSAI) pris

SimsAI (SIMSAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SimsAI (SIMSAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SIMSAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SIMSAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SIMSAIs tokenomics, kan du utforske SIMSAI tokenets livepris!

