SimsAI (SIMSAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01080412$ 0.01080412 $ 0.01080412 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.63% Prisendring (1D) -15.19% Prisendring (7D) -17.76% Prisendring (7D) -17.76%

SimsAI (SIMSAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SIMSAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SIMSAI er $ 0.01080412, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SIMSAI endret seg med +0.63% i løpet av den siste timen, -15.19% over 24 timer og -17.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SimsAI (SIMSAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 30.04K$ 30.04K $ 30.04K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 30.04K$ 30.04K $ 30.04K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SimsAI er $ 30.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SIMSAI er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 30.04K.