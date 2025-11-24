SimpCoin pris i dag

Sanntids SimpCoin (SIMP) pris i dag er $ 0.0000072, med en 3.05% endring de siste 24 timene. Nåværende SIMP til USD konverteringssats er $ 0.0000072 per SIMP.

SimpCoin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,194.52, med en sirkulerende forsyning på 998.97M SIMP. I løpet av de siste 24 timene SIMP har den blitt handlet mellom $ 0.00000694(laveste) og $ 0.0000072 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00084018, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000686.

Kortsiktig har SIMP beveget seg -- i løpet av den siste timen og -10.66% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

SimpCoin (SIMP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.19K$ 7.19K $ 7.19K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.19K$ 7.19K $ 7.19K Opplagsforsyning 998.97M 998.97M 998.97M Total forsyning 998,967,802.474538 998,967,802.474538 998,967,802.474538

Nåværende markedsverdi på SimpCoin er $ 7.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SIMP er 998.97M, med en total tilgang på 998967802.474538. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.19K.