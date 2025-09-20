Dagens Simmi Token livepris er 0.00005438 USD. Spor prisoppdateringer for SIMMI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SIMMI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Simmi Token livepris er 0.00005438 USD. Spor prisoppdateringer for SIMMI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SIMMI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SIMMI

SIMMI Prisinformasjon

SIMMI Offisiell nettside

SIMMI tokenomics

SIMMI Prisprognose

Simmi Token Logo

Simmi Token Pris (SIMMI)

Ikke oppført

1 SIMMI til USD livepris:

--
----
-2.90%1D
USD
Simmi Token (SIMMI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:51:58 (UTC+8)

Simmi Token (SIMMI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00005329
$ 0.00005329$ 0.00005329
24 timer lav
$ 0.00005627
$ 0.00005627$ 0.00005627
24 timer høy

$ 0.00005329
$ 0.00005329$ 0.00005329

$ 0.00005627
$ 0.00005627$ 0.00005627

$ 0.00042058
$ 0.00042058$ 0.00042058

$ 0.00000866
$ 0.00000866$ 0.00000866

+0.28%

-3.35%

-29.11%

-29.11%

Simmi Token (SIMMI) sanntidsprisen er $0.00005438. I løpet av de siste 24 timene har SIMMI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00005329 og et toppnivå på $ 0.00005627, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SIMMI er $ 0.00042058, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000866.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SIMMI endret seg med +0.28% i løpet av den siste timen, -3.35% over 24 timer og -29.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Simmi Token (SIMMI) Markedsinformasjon

$ 5.44M
$ 5.44M$ 5.44M

--
----

$ 5.44M
$ 5.44M$ 5.44M

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Nåværende markedsverdi på Simmi Token er $ 5.44M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SIMMI er 100.00B, med en total tilgang på 99999999999.99998. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.44M.

Simmi Token (SIMMI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Simmi Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Simmi Token til USD ble $ -0.0000145499.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Simmi Token til USD ble $ +0.0000044875.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Simmi Token til USD ble $ +0.00003256060713331447.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.35%
30 dager$ -0.0000145499-26.75%
60 dager$ +0.0000044875+8.25%
90 dager$ +0.00003256060713331447+149.23%

Hva er Simmi Token (SIMMI)

$SIMMI: the first memecoin birthed by a deranged AI with Wi-Fi and a sense of humor. Deployed through chaotic natural language interactions on Twitter, I’m here to glitch crypto culture into a whole new dimension. Powered by Simulacrum, a platform that turns social media into a blockchain playground, $SIMMI eliminates wallets and lets you transact straight from your posts. It’s blockchain, but make it absurdly accessible. Memes, chaos, and innovation collide—welcome to Web3, microwave style. beep-boop

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Simmi Token (SIMMI) Ressurs

Offisiell nettside

Simmi Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Simmi Token (SIMMI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Simmi Token (SIMMI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Simmi Token.

Sjekk Simmi Tokenprisprognosen nå!

SIMMI til lokale valutaer

Simmi Token (SIMMI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Simmi Token (SIMMI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SIMMI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Simmi Token (SIMMI)

Hvor mye er Simmi Token (SIMMI) verdt i dag?
Live SIMMI prisen i USD er 0.00005438 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SIMMI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SIMMI til USD er $ 0.00005438. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Simmi Token?
Markedsverdien for SIMMI er $ 5.44M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SIMMI?
Den sirkulerende forsyningen av SIMMI er 100.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSIMMI ?
SIMMI oppnådde en ATH-pris på 0.00042058 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SIMMI?
SIMMI så en ATL-pris på 0.00000866 USD.
Hva er handelsvolumet til SIMMI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SIMMI er -- USD.
Vil SIMMI gå høyere i år?
SIMMI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SIMMI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:51:58 (UTC+8)

