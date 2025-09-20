Simmi Token (SIMMI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00005329 24 timer høy $ 0.00005627 All Time High $ 0.00042058 Laveste pris $ 0.00000866 Prisendring (1H) +0.28% Prisendring (1D) -3.35% Prisendring (7D) -29.11%

Simmi Token (SIMMI) sanntidsprisen er $0.00005438. I løpet av de siste 24 timene har SIMMI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00005329 og et toppnivå på $ 0.00005627, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SIMMI er $ 0.00042058, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000866.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SIMMI endret seg med +0.28% i løpet av den siste timen, -3.35% over 24 timer og -29.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Simmi Token (SIMMI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.44M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.44M Opplagsforsyning 100.00B Total forsyning 99,999,999,999.99998

Nåværende markedsverdi på Simmi Token er $ 5.44M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SIMMI er 100.00B, med en total tilgang på 99999999999.99998. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.44M.