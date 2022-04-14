Silver Stonks (SSTX) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Silver Stonks (SSTX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Silver Stonks (SSTX) Informasjon

Silver Stonks is a company powered by its own token, SSTX, created to make it easier for a wider demographic to protect and diversify their assets. The Silver Stonks ecosystem allows our holders to buy physical silver on our online store, gain memberships to access exclusive educational content on our platform and benefit from our services that allow traditional businesses to adopt a token economy.

Our mission is (i) To make purchasing silver more approachable to a new generation of investors. (ii) To grow our token’s utility centered around an ecosystem of services. (iii) To educate people about the benefits of diversifying their assets, particularly in silver and cryptocurrencies.

Offisiell nettside:
https://www.silverstonks.io/

Silver Stonks (SSTX) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Silver Stonks (SSTX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 68.98K
Total forsyning:
$ 2.30T
Sirkulerende forsyning:
$ 747.57B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 212.23K
All-time high:
$ 0
All-Time Low:
$ 0
Nåværende pris:
$ 0
Silver Stonks (SSTX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Silver Stonks (SSTX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet SSTX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange SSTX tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår SSTXs tokenomics, kan du utforske SSTX tokenets livepris!

SSTX prisforutsigelse

Vil du vite hvor SSTX kan være på vei? Vår SSTX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.