Silly Goose (GOO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00023459 24 timer lav $ 0.00024366 24 timer høy All Time High $ 0.03174644 Laveste pris $ 0.00015061 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.71% Prisendring (7D) +14.25%

Silly Goose (GOO) sanntidsprisen er $0.00023694. I løpet av de siste 24 timene har GOO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00023459 og et toppnivå på $ 0.00024366, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GOO er $ 0.03174644, mens den rekordlave prisen er $ 0.00015061.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GOO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.71% over 24 timer og +14.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Silly Goose (GOO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 236.94K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 236.94K Opplagsforsyning 999.96M Total forsyning 999,962,263.0

Nåværende markedsverdi på Silly Goose er $ 236.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GOO er 999.96M, med en total tilgang på 999962263.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 236.94K.