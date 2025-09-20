Dagens Silly Goose livepris er 0.00023694 USD. Spor prisoppdateringer for GOO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GOO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Silly Goose livepris er 0.00023694 USD. Spor prisoppdateringer for GOO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GOO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om GOO

GOO Prisinformasjon

GOO Offisiell nettside

GOO tokenomics

GOO Prisprognose

Silly Goose Logo

Silly Goose Pris (GOO)

Ikke oppført

1 GOO til USD livepris:

$0.00023694
-2.70%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Silly Goose (GOO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:48:50 (UTC+8)

Silly Goose (GOO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00023459
24 timer lav
$ 0.00024366
24 timer høy

$ 0.00023459
$ 0.00024366
$ 0.03174644
$ 0.00015061
--

-2.71%

+14.25%

+14.25%

Silly Goose (GOO) sanntidsprisen er $0.00023694. I løpet av de siste 24 timene har GOO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00023459 og et toppnivå på $ 0.00024366, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GOO er $ 0.03174644, mens den rekordlave prisen er $ 0.00015061.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GOO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.71% over 24 timer og +14.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Silly Goose (GOO) Markedsinformasjon

$ 236.94K
--
$ 236.94K
999.96M
999,962,263.0
Nåværende markedsverdi på Silly Goose er $ 236.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GOO er 999.96M, med en total tilgang på 999962263.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 236.94K.

Silly Goose (GOO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Silly Goose til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Silly Goose til USD ble $ +0.0000450154.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Silly Goose til USD ble $ +0.0000167963.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Silly Goose til USD ble $ +0.00002777415766081453.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.71%
30 dager$ +0.0000450154+19.00%
60 dager$ +0.0000167963+7.09%
90 dager$ +0.00002777415766081453+13.28%

Hva er Silly Goose (GOO)

Memecoin on Solana, tagline "The Silly Goose Has Got Red Boots"

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Silly Goose (GOO) Ressurs

Offisiell nettside

Silly Goose Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Silly Goose (GOO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Silly Goose (GOO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Silly Goose.

Sjekk Silly Gooseprisprognosen nå!

GOO til lokale valutaer

Silly Goose (GOO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Silly Goose (GOO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GOO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Silly Goose (GOO)

Hvor mye er Silly Goose (GOO) verdt i dag?
Live GOO prisen i USD er 0.00023694 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GOO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GOO til USD er $ 0.00023694. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Silly Goose?
Markedsverdien for GOO er $ 236.94K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GOO?
Den sirkulerende forsyningen av GOO er 999.96M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGOO ?
GOO oppnådde en ATH-pris på 0.03174644 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GOO?
GOO så en ATL-pris på 0.00015061 USD.
Hva er handelsvolumet til GOO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GOO er -- USD.
Vil GOO gå høyere i år?
GOO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GOO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:48:50 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.