Silly Dragon (SILLY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Silly Dragon (SILLY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Silly Dragon (SILLY) Informasjon Silly Dragon: A whimsical, fun-loving character in the Solana blockchain world, embodying innovation, community, and playfulness. 🐉✨🚀 ON NOVEMBER 8, ANATOLY POSTS ON HIS ACCOUNT X 'THE YEAR OF THE SILLY DRAGON' HAS INFUSED A FRESH AND PLAYFUL ENERGY INTO THE SOLANA NARRATIVE. AS WE APPROACH THE YEAR 2024, OFTEN ASSOCIATED WITH THE DRAGON IN VARIOUS CULTURAL ZODIACS, ANTICIPATION IS GROWING ABOUT WHAT NARRATIVES AND INNOVATIONS MIGHT DEVELOP AROUND THE SILLY DRAGON. THIS PLAYFUL SYMBOL COULD VERY WELL BECOME A CATALYST FOR NEW CREATIVE INITIATIVES AND COMMUNITY ENGAGEMENT, ADDING AN INTRIGUING LAYER TO SOLANA'S EVOLVING STORY. Offisiell nettside: https://sillydragon.io/ Kjøp SILLY nå!

Silly Dragon (SILLY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Silly Dragon (SILLY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Total forsyning: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Sirkulerende forsyning: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M All-time high: $ 0.159107 $ 0.159107 $ 0.159107 All-Time Low: $ 0.00101644 $ 0.00101644 $ 0.00101644 Nåværende pris: $ 0.00112822 $ 0.00112822 $ 0.00112822 Lær mer om Silly Dragon (SILLY) pris

Silly Dragon (SILLY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Silly Dragon (SILLY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SILLY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SILLY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SILLYs tokenomics, kan du utforske SILLY tokenets livepris!

SILLY prisforutsigelse Vil du vite hvor SILLY kan være på vei? Vår SILLY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SILLY tokenets prisforutsigelse nå!

