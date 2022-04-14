Silentis (SILENTIS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Silentis (SILENTIS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Silentis (SILENTIS) Informasjon At Silentis, we’re bringing you powerful, offline AI that’s 100% free and built for everyone. From individuals to enterprises, Silentis ensures your data stays private and secure—always offline, no compromises. Let’s shape the future of privacy-focused AI—together. Silentis is a privacy-focused offline AI software built on the Llama 3.2 4B model, and what makes it unique is its uncompromising emphasis on user control, security, and accessibility. Offisiell nettside: https://silentis.ai/ Teknisk dokument: https://silentis.ai/Whitepaper.html Kjøp SILENTIS nå!

Silentis (SILENTIS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Silentis (SILENTIS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 132.95K $ 132.95K $ 132.95K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 132.95K $ 132.95K $ 132.95K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00013212 $ 0.00013212 $ 0.00013212 Lær mer om Silentis (SILENTIS) pris

Silentis (SILENTIS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Silentis (SILENTIS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SILENTIS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SILENTIS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SILENTISs tokenomics, kan du utforske SILENTIS tokenets livepris!

