Silentis (SILENTIS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SILENTIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SILENTIS er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SILENTIS endret seg med +1.24% i løpet av den siste timen, +0.17% over 24 timer og -15.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Markedsverdi $ 107.68K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 107.68K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

