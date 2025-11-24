Silensio pris i dag

Sanntids Silensio (SILEN) pris i dag er $ 0.0000084, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende SILEN til USD konverteringssats er $ 0.0000084 per SILEN.

Silensio rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,780.59, med en sirkulerende forsyning på 926.66M SILEN. I løpet av de siste 24 timene SILEN har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00154914, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000815.

Kortsiktig har SILEN beveget seg -- i løpet av den siste timen og -12.50% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Silensio (SILEN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.78K$ 7.78K $ 7.78K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.40K$ 8.40K $ 8.40K Opplagsforsyning 926.66M 926.66M 926.66M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Silensio er $ 7.78K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SILEN er 926.66M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.40K.