Signata (SATA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02646355 $ 0.02646355 $ 0.02646355 24 timer lav $ 0.02695941 $ 0.02695941 $ 0.02695941 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02646355$ 0.02646355 $ 0.02646355 24 timer høy $ 0.02695941$ 0.02695941 $ 0.02695941 All Time High $ 0.730327$ 0.730327 $ 0.730327 Laveste pris $ 0.00178073$ 0.00178073 $ 0.00178073 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) +0.16% Prisendring (7D) +134.28% Prisendring (7D) +134.28%

Signata (SATA) sanntidsprisen er $0.02679915. I løpet av de siste 24 timene har SATA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02646355 og et toppnivå på $ 0.02695941, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SATA er $ 0.730327, mens den rekordlave prisen er $ 0.00178073.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SATA endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, +0.16% over 24 timer og +134.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Signata (SATA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 528.06K$ 528.06K $ 528.06K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M Opplagsforsyning 19.70M 19.70M 19.70M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Signata er $ 528.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SATA er 19.70M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.68M.