Sigma Boy pris i dag

Sanntids Sigma Boy (SIGMABOY) pris i dag er $ 0.0000058, med en 3.60% endring de siste 24 timene. Nåværende SIGMABOY til USD konverteringssats er $ 0.0000058 per SIGMABOY.

Sigma Boy rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,791.54, med en sirkulerende forsyning på 998.85M SIGMABOY. I løpet av de siste 24 timene SIGMABOY har den blitt handlet mellom $ 0.00000557(laveste) og $ 0.0000058 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00089861, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000557.

Kortsiktig har SIGMABOY beveget seg -- i løpet av den siste timen og -19.26% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Sigma Boy (SIGMABOY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.79K$ 5.79K $ 5.79K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.79K$ 5.79K $ 5.79K Opplagsforsyning 998.85M 998.85M 998.85M Total forsyning 998,849,286.69837 998,849,286.69837 998,849,286.69837

Nåværende markedsverdi på Sigma Boy er $ 5.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SIGMABOY er 998.85M, med en total tilgang på 998849286.69837. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.79K.