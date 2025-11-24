Sigma bnb USD pris i dag

Sanntids Sigma bnb USD (BNBUSD) pris i dag er $ 1.014, med en 1.43% endring de siste 24 timene. Nåværende BNBUSD til USD konverteringssats er $ 1.014 per BNBUSD.

Sigma bnb USD rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,391,518, med en sirkulerende forsyning på 1.37M BNBUSD. I løpet av de siste 24 timene BNBUSD har den blitt handlet mellom $ 0.999461(laveste) og $ 1.014 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.019, mens tidenes laveste notering var $ 0.990806.

Kortsiktig har BNBUSD beveget seg +0.01% i løpet av den siste timen og +1.25% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Sigma bnb USD (BNBUSD) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Sigma bnb USD er $ 1.39M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BNBUSD er 1.37M, med en total tilgang på 1372669.398714124. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.39M.