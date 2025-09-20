Sifchain (EROWAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.08% Prisendring (1D) -1.27% Prisendring (7D) -6.14% Prisendring (7D) -6.14%

Sifchain (EROWAN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har EROWAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EROWAN er $ 1.41, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EROWAN endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, -1.27% over 24 timer og -6.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sifchain (EROWAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 53.78K$ 53.78K $ 53.78K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 53.86K$ 53.86K $ 53.86K Opplagsforsyning 30.31B 30.31B 30.31B Total forsyning 30,360,873,053.5061 30,360,873,053.5061 30,360,873,053.5061

Nåværende markedsverdi på Sifchain er $ 53.78K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EROWAN er 30.31B, med en total tilgang på 30360873053.5061. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 53.86K.